شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفوز على البرتغال 32/ 23 فى الدور الرئيسى بكأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الفرنسى على نظيره البرتغالى بنتيجة 32 - 23، فى آخر جولات الدور الرئيسى بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الديوك بنتيجة 16 - 12، قبل أن يزيدوا الفارق خلال أحداث الشوط الثانى فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل منتخب "الزرق" على نقطتين ورفع رصيده لـ10 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

كما أن الفوز منح منتخب النرويج الصعود لربع نهائى مصر 2021 كوصيف للمجموعة.

وحصل أندرى جوميز، ظهير أيسر المنتخب البرتغالى، على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، على الرغم من خسارة منتخب بلاده وتسجيله لـ4 أهداف.