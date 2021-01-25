شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة بالمونديال وننتظر مواجهة السويد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته بعد تأهل المنتخب لربع نهائى المونديال بعد التعادل مع منتخب سلوفينيا 25 /25، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، والتى اختير فيها أحسن لاعب فى المباراة.

وقال كريم يحيى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الحمد الماتش كان صعب جدا وسلوفينيا تمتلك لاعبين يلعبون فى دورى أبطال أوروبا، وخبرات كبيرة جدا، والحمد لله على التأهل وهدفنا الوصول لأبعد مكان فى المونديال وهنشوف هنلاعب مين بعد انتهاء ماتش السويد".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفينى بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثانى وقدم أداءا مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائى لبطولة العالم.