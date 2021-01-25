شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الأحد 24 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جرت الأحد 24 يناير 2021، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، أبرزها تجديد عقد ثنائي الأهلي حمدي فتحي وأليو ديانج.
الأهلي يجدد عقد حمدي فتحي وديانج لمدة 5 سنوات
نجح مسئولو النادي الأهلي في تجديد عقد ثنائي الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج لمدة 5 سنوات، ضمن سياسة الإدارة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، ويعد حمدي فتحي وديانج من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، وجاء التجديد معهم بناءً على رغبة لجنة التخطيط والجهاز الفني، واللذين أعطيا الإشارة للجنة التعاقدات من أجل تمديد عقد الثنائي.
الإسماعيلي يطلب استعارة أوناجم ومحمد عبد السلام و أحمد عيد من الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس الجلسة التي عقدت اليوم بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في الإسماعيلي بمقر الزمالك لبحث إمكانية التعاون بين الناديين من خلال إعارة لاعبين من الزمالك للإسماعيلي حتى نهاية الموسم.
مصر تتعادل مع سلوفينيا 25 / 25 وتتأهل لربع نهائي مونديال اليد
تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .
بيراميدز ينفي التهكم على بيان اتحاد الكرة
نفى مسئولو نادي بيراميدز البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار النادى بيانا للتهم على البيان الصادر من اتحاد الكرة بشأن الدفاع عن الحكام المصريين، وكذلك تجاهل طلبه فى استقدام حكام أجانب لمباراته ضد الأهلي المحدد لها الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة للدوري.
وليد سليمان يؤدي جلسة علاج طبيعى بالأهلي
أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم يفذه بعد التعرض للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالمكس.
فازفريق الجونة على وادى دجلة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدورى، وسجل هدفى الجونة أحمد حمدى فى الدقيقة 65، وجاء الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 88 ، سددها نور السيد على يسار محمد عبد المنصف الحارس الدجلاوى.
وكيل مصطفى محمد يؤكد تمسكه بالاحتراف بعد إيقافه أفريقيا وأنباء إلغاء الأولمبياد
أكد أدم وطنى، وكيل أعمال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائى دورى الأبطال أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضي، مع الأنباء القوية التى ترددت حول إمكانية إلغاء الأولمبياد.
اقتنص فريق إنبى ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على البنك الأهلى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدورى، وتقدم إنبى فى الدقيقة 40 بالهدف الأول عن طريق النيجيري جون إيبيكا، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلى بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 74 و 78 يحرز إيبيكا هدفين متتاليين لإنبى، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.
الإسماعيلى يعلن تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادى
قرر مجلس إداره النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي قطاع كرة القدم، تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادي، وخطف غزل المحلة نقطة من النادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم، الأحد، قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني للمسحة وفقا للبروتوكول الطبي المتبع فى ظل جائحة كورونا والذى ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.