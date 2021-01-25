نشرة الأحد.. مصر تصطدم بالدنمارك بربع نهائي مونديال اليد.. والأهلي يُمدد عقد ديانج وحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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بالمواعيد.. مصر تصطدم بحامل اللقب بربع نهائي مونديال اليد

السويد تتأهل إلى دور الثمانية.. وتضع مصر في صدام قوي أمام الدنمارك مونديال اليد

خطوة جديدة في مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك

وردة يساهم في تعادل باوك أمام أيك آثينا بالدوري اليوناني (فيديو)

خطأ دفاع مانشستر يونايتد يُهدي صلاح ثاني أهدافه في كلاسيكو انجلترا (فيديو)

حجازي يشارك في تعادل قاتل لاتحاد جدة مع النصر في الدوري السعودي

الأهلي يمدد عقد أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 سنوات

متعة صلاح لا تكفي.. مانشستر يونايتد يضرب ليفربول بالثلاثة ليطرده من الكأس

ريمونتادا تاريخيه أمام سلوفينيا.. مصر تتأهل لعظماء مونديال اليد الثمانية

بالفيديو.. عمر مرموش يسجل ثاني أهدافه مع سان باولي

الجونة يتجاوز دجلة في الدوري.. وفوز مثير لإنبي على البنك الأهلي