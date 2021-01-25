"مُسعف" يبتكر حيلة لـ"خياطة" قميصي الأحمر في لقاء سلوفينيا التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف المنتخب المصري تعادلًا مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25-25 في ختام مباريات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

وارتفع رصيد مصر إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، أمام السويد بست نقاط، ثم روسيا وسلوفينيا بخمس نقاط، وبيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.

وخلال المباراة تعرض قميص أحمد الأحمر للتمزق مرتان في المباراة المصيرية، ليقوم لاعب منتخب مصر باستبداله مرة، وبعد قيام بتغيير القميص الممزق تعرض مرة ثانية للقطع بشكل لا يمكنه إكمال المباراة.

وقام أحد المسعفين التابعين لهيئة الاسعاف المصرية المتواجدين في صالة استاد القاهرة بخياطة القميص الثاني لأحمد الأحمر حتى يتمكن من إكمال المباراة.

وكتب شريف مدحت أحد المسعفين الذي قام بخياطه قميص أحمد الأحمر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"

الماتش كان ضرب مش لعب ، تيشيرتين أحمد الأحمر اتقطعوا وكده مش هينفع يكمل الماتش، وهنا يظهر فكر الطورائ الاسعافجي ".

وتابع:" احدف يا عم التشيرتين ، خيط برولين علي ابره بتاع الغرز ، وأحمد كمل الماتش، تقريبا دي كانت اهم غرز خدتها في حياتي ".

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بمونديال اليد، كثاني المجموعة الرابعة بعد تعادله مع سلوفينيا في مباراة مثيرة بنتيجة 25-25، وفوز ساحق لمنتخب السويد على الاتحاد الروسي لكرة اليد بنتيجة 34-20، لينفرد السويد بالمركز الأول والصدارة في المجموعة، وبذلك يصطدم المنتخب المصري بالدنمارك في دور الثمانية.