بالمواعيد.. مصر تصطدم بحامل اللقب بربع نهائي مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

اسفرت مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة والحاسمة بالدور الرئيسي بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن تأهل كلا من السويد ومصر من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة بنفس الدور، ليلحق بالثلاثي المجر وأسبانيا والدنمارك اللذين سبقوهم إلى دور الثمانية أمس.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بمونديال اليد، كثاني المجموعة الرابعة بعد تعادله مع سلوفينيا في مباراة مثيرة بنتيجة 25-25، وفوز ساحق لمنتخب السويد على الاتحاد الروسي لكرة اليد بنتيجة 34-20، لينفرد السويد بالمركز الأول والصدارة في المجموعة، وبذلك يصطدم المنتخب المصري بالدنمارك في دور الثمانية.

بينما تأهل منتخب فرنسا كأول المجموعة بعد فوزه على البرتغال بنتيجة 32-23، بينما تأهلت النرويج كثاني المجموعة بعد تغلبها على أيسلندا بنتيجة 35-33.

ويتبقى مقعدا واحدا يوجد عليه صراع ثلاثي بين فرق المجموعة الثانية وهم الأرجنتين وقطر وكرواتيا، حيث يلتقي المتأهل منهم مع السويد متصدر المجموعة الرابعة.

وقد سبق هذا الرباعي، كلا من أسبانيا والمجر اللذان يخوضان مباراة حاسمة بينهما لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني عن المجموعة الأولى، حيث يلتقي صاحب المركز الأول من هذه المجموعة مع ثاني المجموعة الثالثة وهو النرويج، بينما يلتقي صاحب المركز الثاني عن المجموعة الأولى مع فرنسا متصدر المجموعة الثالثة.

وإليكم بالمواعيد مباريات دور الثمانية من البطولة

وستقام يوم الأربعاء المقبل 27 يناير المقبل على 3 صالات استاد القاهرة الرياضي والعاصمة الإدارية الجديدة، دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

مصر والدنمارك الساعة 6:30 على صالة ستاد القاهرة

السويد أمام "الأرجنتين أو قطر أو كرواتيا" الساعة 9:30 على صالة ستاد القاهرة

"المجر أو إسبانيا" أول المجموعة الأولى أمام النرويج الساعة 9:30 على صالة العاصمة الإدارية

فرنسا أمام ثاني المجموعة الأولى "المجر أو إسبانيا" الساعة 9:30 على صالة حسن مصطفى

* هذه المواعيد وفقا للموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.