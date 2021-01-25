أشرف قاسم: باتشيكو لا يمتلك عروضا للرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن هناك صعوبة مادية لتدعيم الفريق الأبيض، مشيراً إلى أن جايمي باتشيكو مدرب الفريق لا يمتلك عروضاً للرحيل عن النادي.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "هناك صعوبة مادية في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، لأن هناك مستحقات 25% للاعبين نقوم بسدادها".

وعن طلب الإسماعيلي لضم أحمد عيد ومحمد عبد السلام، قال قاسم: "نادي الإسماعيلي نادٍ كبير ونريد مساعدته، ولكن القرار الأول والأخير يعود إلى باتشيكو المدير الفني".

وواصل: "رحيل أي لاعب خلال الفترة الحالية صعب للغاية بسبب المباريات الأفريقية والإصابات والظروف المتعلقة بفيروس كورونا، وباتشيكو أكد حاجته لجميع لاعبي الفريق، والمدرب رفض رحيل أحمد عيد وعبد السلام، ولكن سأعقد جلسة معه وسنرى ماذا سيحدث".

وعن الاستئناف الذي قدمه الزمالك لتقليل عقوبة مصطفى محمد: "سنحاول أن نقلل العقوبة الموقعة على مصطفى محمد من قبل الاتحاد الأفريقي، وأن يتم احتساب مباراتي جازيلل التشادي ضمن العقوبة".

واختتم قاسم تصريحاته عن وصول عرض لباتشيكو للرحيل عن الزمالك: "لا يوجد أي عروض لرحيل باتشيكو، وهو يمر بحالة جيدة مع الزمالك، وليس من المنطقي أن يرحل عن الفريق في هذا التوقيت".