السويد تتأهل إلى دور الثمانية.. وتضع مصر في صدام قوي أمام الدنمارك مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل منتخب السويد إلى دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بعد الفوز على الاتحاد الروسي بنتيجة 34-20، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الرياضي.

وبهذه النتيجة، احتل منتخب السويد صدارة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي كأول المجموعة وخلفه منتخب مصر.

وشهدت المباراة تألق أندرياس باليكا حارس السويد الذي زاد عن مرماه ببسالة وساهم بتصدياته القوية في اتساع الفارق مع الاتحاد الروسي لكرة اليد، كما حصل بالكيا على أفضل لاعب في المباراة.

وبتلك النتيجة، سيواجه مصر صاحب المركز الثاني بعد تعادله مع سلوفينيا برصيد 7 نقاط في مواجهة قوية مع الدنمارك حامل اللقب في دور الثمانية بمونديال اليد.