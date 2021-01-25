"مفاجئة و3 تدعيمات".. الزمالك يكشف طلبات باتشيكو حال بيع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الغندر لاعب نادي الزمالك، عن طلبات المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض الحالي، حال رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الجارية.

وكان الغندور كشف عن تقديم نادي جالاتا سراي عرضًا لاستعارة مصطفى محمد مع نية البيع النهائي.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الأحد :"باتشيكو حدد ثلاث صفقات حال رحيل مصطفى محمد، وحدد الاسماء أيضًا".

وتابع :"الزمالك قبل غلق باب القيد قد يبرم ثلاث صفقات وسيكون من بينهم صفقة مفاجئة، لكن كل هذا متعلق بموقف مصطفى محمد".

وأنهى :"الصفقات في الدفاع والهجوم لكن الصفقة الثالثة ليس لديّ أي علم بها حتى الآن".

وارتبط أسامة جلال بالانتقال لصفوف الزمالك مؤخرًا حيث حددت إدارة إنبي الحصول على مقابل مادي يقدر بـ15 مليون جنيه.

في المقابل، نادي الزمالك كشف عن وجود محاولة لضم حسام حسن ليعوض رحيل مصطفى محمد إلا أن الصفقة توقفت بسبب طلب نادي سموحة الحصول على 40 مليون جنيه.