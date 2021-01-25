مصدر يوضح لمصراوي عرض جالاتا سراي وموقف اللاعب والزمالك وباتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أوضح مصدر مطلع بأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك تلقى عرضًا جديدًا من جالاتا سراي التركي للحصول على خدماته، على سبيل الإعارة، الأمر الذي يقوم مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي بدراسته.

وقال مصدر تحفظ على ذكر اسمه في تصريحاته ليلا كورة بأن رغبة مصطفى محمد الأولى مازالت الاحتراف في الخارج على الأخص بعد قرار إيقافه 4 مباريات من اللقاءات المقبلة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويرى مصطفى محمد أيضًا أن عدم ضمان إقامة أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل سبب آخر يدفعه إلى الإصرار على الرحيل لأوروبا في الوقت الحالي.

وقام نادي جالاتا سراي التركي بإرسال عرض جديد للزمالك من أجل الحصول على مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، بنية الشراء بشكل نهائي بعد ذلك، الأمر الذي يقابله مرونة من إدارة الزمالك في دراسة الموقف مع إمكانية الموفقة على رحيل اللاعب.

ويشترط الزمالك أن يتمكن من التعاقد مع بديل لمصطفى محمد في الانتقالات الشتوية الحالية للموافقة على رحيل مهاجم المنتخب الأولمبي.

وبالنسبة للمدير الفني جايمي باتشيكو فإنه يرغب بشكل أساسي في بقاء اللاعب، لكنه أكد لإدارة الزمالك أنه لن يكون عائق إذا كان يرى مستقبله في أوروبا، وسيكون التوصل لاتفاق مع لاعب بديل هو الشرط الأول قبل قبول عرض الأرض.