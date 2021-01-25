شاهد اهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

كسر محمد صلاح عقدته على ملعب أولد ترافورد بتسجيله ثنائية على مانشستر يونايتد في مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

وقبل مباراة اليوم كان محمد صلاح قد سجل 5 أهداف على مانشستر يونايتد جاءت جميعها خارج ملعب أولد ترافورد، ليكسر عقدته اليوم على مسرح الأحلام بتسجيله ثنائية.

وخسر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام مانشستر يونايتد ليودع بطولة الكأس من الدور الرابع للموسم الخامس على التوالي، ولكن مدرب الريدز “يورجن كلوب” أبدى سعادته بالعودة إلى تسجيل الأهداف من جديد بعد صيام دام لمباراتين وبخاصة عودة صلاح للتهديف.

وجاء هدف محمد صلاح الأول في الدقيقة (18) وذلك بعدما روض تمريرة روبيرتو فيرمينو في قلب دفاع مانشستر يونايتد وسددها بيمناه من أعلى الحارس دين هندرسون، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة (58) بتسديدة يساريه من داخل منطقة الجزاء مرت من بين أقدام هندرسون وسكنت شباكه.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد علي ملعب أولد ترافورد منذ ستيفن جيرارد الذي فعلها عام 2014 في الدوري الانجليزي.

كما كسر صلاح رقمًا صمد لفترة طويلة حيث يعد أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة علي ملعب أولد ترافورد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي منذ “روبي فاولر” الذي فعلها في نصف نهائي نسخة 1996.

وبهدفي محمد صلاح اليوم امام مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى الهدف رقم 113 مع فريق ليفربول في جميع المسابقات.

هدف محمد صلاح الأول على مانشستر يونايتد

هدف محمد صلاح الثاني على مانشستر يونايتد

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