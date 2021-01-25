الدوري الجزائري | وداد تلسمان يتفق مع بن شاذلي، وجمعية الشلف مع لكناوي

توصل نادي وداد تلمسان الجزائري يوم الأحد، إلى اتفاق مع المدرب جمال الدين بن شاذلي، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لعزيز عباس، الذي ترك منصبه الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

وينتظر أن يباشر بن شاذلي، مهامه في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيعمل جاهدًا على إبقاء وداد تلمسان في دوري الأضواء، حيث يحتل المركز السابع عشر على جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط مناصفة مع نصر حسين داي.

من جهة أخرى، عينت إدارة نادي جمعية الشلف، نذير لكناوي، مدربًا جديدًا للفريق حتى نهاية الموسم، ليصبح الفريق الثاني عشر الذي يقدم على تغيير مديره الفني منذ بداية الموسم نهاية نوفمبر الماضي.

كان لكناوي، استقال من تدريب نصر حسين داي مطلع يناير الحالي، بسبب تواضع نتائج الفريق.

وقال لكناوي، للإذاعة الجزائرية يوم الأحد، إنه سيباشر عمله بعد المباراة التي يلتقي فيها جمعية أولمبي الشلف ضيفه نادي بارادو بعد غد الثلاثاء، ضمن المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري.

وأوضح لكناوي، أنه يستهدف تحسين نتائج الفريق بمساعدة الجهاز الفني الذي كان يقوده المدرب فضيل موسي الذي سيصبح مساعده الأول.

يشار إلى أن جمعية الشلف يحتل المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 10 نقاط، متخلفا بـ9 نقاط عن وفاق سطيف المتصدر.