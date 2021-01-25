الدوري السعودي | آل فتيل وأوسو سعداء بتفوق الاهلي على الاتفاق

أعرب الثنائي محمد آل فتيل وصامويل أوسو لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي السعودي عن سعادتهما عقب الفوز على الاتفاق 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال آل فتيل في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة :”حققنا فوزًا غاليًا وأتمنى أن نكمل مشوار الانتصارات”.

ووجه آل فتيل رسالة إلى جمهور الأهلي قائلًا :”أطلب منهم الدعم والمساندة صحيح نمر بتذبذب في النتائج والأداء لكن هذه هي كرة القدم”.

ومن جانبه ،قال أوسو :”أعددنا للمباراة بشكل جيد وكنا نعلم مدى أهمية الحصول على النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على لقب الدوري”.

وأضاف :”قدمت للنادي الأهلي لمدة ثلاثة أشهر ولا أعلم ماذا سيحدث، موضوع استمراري من عدمه مع إدارة النادي، تحدثت معهم وهم في تواصل مع إدارة الفيحاء”.

وكان الأهلي قد تعاقد مع صامويل أوسو لمدة ثلاثة أشهر على سبيل الإعارة قادما من نادي الفيحاء.