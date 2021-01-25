الامارات | الفجيرة يحلم بصناعة التاريخ.. والنصر بكامل قوته

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يحلم بصناعة التاريخ.. والنصر بكامل قوته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الفجيرة إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق، وذلك عندما يستضيف النصر عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، ضمن مرحلة الإياب للدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، وعينه على فرصة ثمينة للتأهل للدور نصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخه، وتجريد العميد من لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب النصر بالتعادل 1-1.

ويحتاج الفجيرة إلى التعادل من دون أهداف أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، بينما يحتاج العميد إلى النصر أو التعادل بأكثر من هدف، للاستفادة من تسجيل الأهداف بملعب المنافس.

إلا أن مباراة اليوم تختلف عن سابقتها في مرحلة الذهاب، بسبب عودة لاعبي النصر الدوليين الذين غابوا عن المشاركة في تلك المباراة، إضافة إلى أن النصر استفاد من تعاقد شركة كرة القدم مع الجناح الدولي الأوزبكي دوستونبك خامداموف، في إضافة فنية مميزة، بالمقابل سيدخل الفجيرة المباراة بإضافة اللاعب أحمد موسى، بجانب لاعبيه الأجانب السابقين.

ويرى مدرب الفجيرة، الصربي غوران توفتيتيزديتش، أن المباراة مهمة لعودة الروح للفريق بعد الخسارة أمام عجمان في الجولة الـ13 لدوري الخليج العربي، معولاً على عطاء «الذئاب» الجيد في المباراتين السابقتين اللتين خاضهما الفريقان في الموسم الحالي من البطولة، وظهر خلالهما الفريق بشكل مميز لتحقيق النتيجة المؤهلة لنصف النهائي

وكان النصر قد فاز على الفجيرة (3-2) في الدوري، وتعادل معه (1-1) في الكأس.

ويتوقع أن يخوض الفجيرة المباراة بتشكيل مكون من عبدالله إسماعيل لحراسة المرمى، وأمامه كل من: اولابي، حمدان ناصر، محمد مصطفى، عيدالله ناصر، خليل خميس، رولي نوناتاو، فراس بالعربي، عبدالله سالم، كريستيان صامؤيل، فارلي روزا، فيما يغيب عن الفريق كل من سالم سيف، وبلال يوسف.

في المقابل، من المتوقع أن يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شامبيه في حراسة المرمى، وأمامه كل من: محمد فوزي، ليما، محمد عايض، محمود خمي، مينديز، توزي، طارق أحمد، خامداموف، ضياء سبع، تيغالي.

اتحاد كلباء يراهن على مالابا لتجاوز تحدي بني ياس

يستضيف اتحاد كلباء منافسه بني ياس عند الثامنة من مساء اليوم في إياب للدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي، في مباراة يتطلع من خلالها الفريقان لمواصلة الظهور الإيجابي في الموسم الحالي، إذ يوجد بني ياس في المركز الثالث لترتيب دوري الخليج العربي، واتحاد كلباء بالمركز الثامن.

ويحمل مالابا على عاتقه مسؤولية كبيرة لحسم النتيجة لمصلحة فريقه، بسبب الغيابات المؤثرة في صفوف اتحاد كلباء، متمثلة بغياب فهد سبيل للإيقاف في خط الدفاع، والبرازيلي مارياني في خط الوسط، والتشيلي انتونيور جونيور الذي تم إلغاء عقده في الانتقالات الشتوية الحالية برغبة منه.

وكان اتحاد كلباء قد فرض التعادل على بني ياس بهدف لمثله في مباراة الذهاب، وتمكن من الفوز عليه بهدفين نظيفين في بطولة الدوري، سجلهما التشيلي انتونيور جونيور، ويحتاج كلباء للفوز بأي نتيجة أو التعادل من دون أهداف لخطف بطاقة الوصول لنصف النهائي، بينما سيقود فوز بني ياس أو تعادله بأكثر من هدف للتأهل.

من جهته، يرى مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي داسيلفا، أن الاستعدادات للمباراة كانت جيدة، وستساعده على تحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة للتأهل.

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