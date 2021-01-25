الامارات | «العاصفة» تبدع في سباقات البكار لمهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» تبدع في سباقات البكار لمهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسسة هجن العاصفة المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تألقها في اليوم الثامن لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، بعدما أبدعت في الشوطين الرئيسين للبكار المحليات والمهجنات، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ تابع تحديات الثنايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، التي أقيمت على مدار 13 شوطاً، وشهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة للمؤسسات الكبرى.

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة، من خلال الشوطين الرئيسين للبكار المحليات والمهجنات، بعدما نجحت «الشاهينية» في الحصول على صدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات، وحسمت المركز الأول بزمن قدره 12:14:6 دقيقة، كما قاد مضمر هجن العاصفة المميز غياث الهلالي «الشاهينية» إلى اعتلاء القمة، من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، وذلك بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في توقيت قدره 12:17:1 دقيقة.

في المقابل، تألقت هجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، عبر الشوطين الثالث والرابع للجعدان المحليات والمهجنات، إذ قاد الوهيبي «شاهين» إلى الفوز في رحلة الكيلومترات الثمانية للثنايا الجعدان المحليات بعد مرور 12:22:4 دقيقة، كما ظهر الشعار الأحمر لهجن الرئاسة، من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات عن طريق «شاهين»، الذي قدمه المضمر سلطان بن محمد الوهيبي على الصدارة بتوقيت وقدره 12:11:1 دقيقة.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً في سن الثنايا، تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية ضخمة، وكانت مسافة السباق هي ثمانية كيلومترات، إذ دفعت هجن العاصفة بالبكرة «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي بقوة، لتحصد المركز الأول في الشوط الأول للثنايا للبكار المحليات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً قدره 12:28:0 دقيقة، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «الوثبة » بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي التي سجلت توقيتاً بلغ 12:33:5 دقيقة.

وقدم مضمر هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي «شاهين» على القمة، من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، الذي حقق توقيتاً 12:35:9 دقيقة، قبل أن يتدخل «شاهين» ويهدي شعار هجن الرئاسة ومضمره المميز سلطان محمد الوهيبي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 12:36:5 دقيقة. على صعيد متصل، يصل مهرجان ولي عهد دبي إلى محطات الختام، وتنطلق اعتباراً من اليوم منافسات سن الحول والزمول، وسيكون التنافس على أشده بين أبناء القبائل في الفترة المسائية خلال 12 شوطاً مقسمة بين الحول المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون في الأشواط الستة الأولى على سيارات، بينما سيحصل أصحاب الصدارة في بقية الأشواط وأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط على جوائز نقدية كبيرة، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط للإنتاج يحصل الفائزون من خلال الستة الأولى منها على سيارات، بينما ستكون جميع الأشواط الأخرى نقدية.

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