الامارات | إيغور خيسوس: لقب السوبر بداية رائعة لمسيرتي مع كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور خيسوس: لقب السوبر بداية رائعة لمسيرتي مع كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب البرازيلي، إيغور خيسوس، سعادته بتتويجه مع شباب الأهلي بلقب كأس سوبر الخليج العربي، عقب فوز «فرسان دبي» على الشارقة بهدف دون رد، موضحاً أن حصوله على أول لقب له يعد ذكرى لن تنسى، وبداية رائعة لمسيرته مع كرة القدم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لصحيفة «لانسي» البرازيلية: «لقد كانت هذه المباراة مهمة جداً بالنسبة لي، واستعددت لها بشكل خاص، لأنني كنت أسعى للفوز بأول لقب في مسيرتي، ولقد قدم الفريق مباراة جيدة جداً، وحقق الفوز بطريقة مثيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع».

وأضاف: «اللقب مهم جداً بالنسبة لي، كما أنه مهم بالنسبة للنادي، خصوصاً أننا نمرّ بمرحلة غير جيدة في مسابقة دوري الخليج العربي، بحصول الفريق على 19 نقطة في 13 مباراة وأنهينا الدور الأول في المركز السادس بفارق 13 نقطة عن المتصدر، لذلك كنا نحتاج إلى الفوز بكأس السوبر حتى يمنحنا دفعة معنوية جيدة في النصف الثاني من الموسم، إلى جانب أننا سنخوض إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، وحظوظنا كبيرة في التأهل إلى نصف النهائي».

وتحدث إيغور خيسوس عن الصعوبات التي واجهته حتى يتأقلم على المعيشة في الإمارات، وقال: «أعتقد أنني تأقلمت بشكل سريع مع المعيشة بشكل عام في الإمارات، ومع كرة القدم بشكل خاص، وذلك بمساعدة كبيرة من تعلم اللغة الإنجليزية، خصوصاً إن أغلب الأشخاص هنا يتحدثون اللغة الإنجليزية، كما أن اللاعبين البرازيليين في الدولة ساعدوني على التأقلم بصورة أسرع، أما على مستوى اللعب مع الفريق فأرى أن طريقة لعب المدرب ساعدتني أيضاً في الظهور بشكل جيد».

يذكر أن إيغور انضم إلى شباب الأهلي بداية الموسم الحالي، قادماً من كورتيبا البرازيلي مقابل مليونَي يورو، رغم أنه كان في طريقه للانضمام إلى الشارقة، وشارك مع «فرسان دبي» في 18 مباراة، وأحرز 13 هدفاً، ويحتل المركز الثاني في لائحة هدافي دوري الخليج العربي برصيد 10 أهداف، بينما يتصدر الترتيب لاعب الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، برصيد 11 هدفاً، في المقابل أسهم تألق خيسوس مع شباب الأهلي في ارتفاع قيمته السوقية من 950 ألف يورو إلى 4.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

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