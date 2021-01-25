الامارات | سون يظفر بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن سون يظفر بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نجم توتنهام الإنجليزي، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020، بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط عبر تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

وتُقدّم الجائزة لصاحب المستوى الأفضل بين المحترفين خارج القارة على مستوى الأندية أو المنتخبات. وبحسب موقع اتحاد الكرة الآسيوي، نال سون الجائزة بعد تفوقه على الإيراني، مهدي تاريمي، صاحب المركز الثاني، والعراقي علي عدنان الذي جاء ثالثاً. وكان سون فاز بالجائزة ثلاث مرات، ثم تألق مجدداً خلال 2020، بعدما سجل 22 هدفاً مع توتنهام.

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