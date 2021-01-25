الامارات | الاتحاد الآسيوي يحدّد موعد لقاء العين في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يحدّد موعد لقاء العين في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت شركة نادي العين لكرة القدم إخطاراً رسمياً من الاتحاد الآسيوي بموعد مواجهة الفريق في مباراة ملحق دوري أبطال آسيا التي ستجمعه بفريق فولاد خوزستان الإيراني، والتي تقرر أن تقام الأربعاء السابع من أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتعتبر المرة الثالثة خلال أربع نسخ التي يشارك فيها «الزعيم» في البطولة من الملحق، بعد نسختي 2018 و2020.

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