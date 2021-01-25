الامارات | عجمان يبحث عن مقيم ومواطن لإنهاء صفقات الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يبحث عن مقيم ومواطن لإنهاء صفقات الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق كرة القدم في نادي عجمان، محمد حسين، أن جهوداً كبيرة تُبذل من النادي لسرعة حسم ملف التعاقدات الخاصة بفترة الانتقالات الشتوية، ومحاولة الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري.

وقال لـ«الامارات اليوم»: «إن الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي طلب من الإدارة التعاقد مع لاعب وسط، وجناح أيمن (لاعبان مواطنان أو مواطن ومقيم)، والجهود تُبذل في هذا الشأن، ونأمل أن ننتهي منها قبل غلق باب القيد في مطلع فبراير المقبل».

ونفى مدير فريق عجمان أن تكون هناك أي نية لدى مسؤولي نادي عجمان للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وأوضح: «الجهاز الفني مقتنع تماماً بالرباعي الموجود حالياً مع الفريق بعد إضافة كل من المالي مايغا، والبرازيلي غارديل، اللذين قدّما مستوى لافتاً مع الفريق أمام الفجيرة». وأوضح: «هناك حالة من الارتياح بين الجهاز الفني للتعاقدات الجديدة والتي أضيف إليها مدافع الوصل، حمد الحمادي».

وحول أسباب إلغاء مباراة دينامو كييف الأوكراني الودية، قال محمد حسين: «بالفعل اتفقنا على خوض مباراة ودية مع الفريق الاوكراني الذي يعسكر في دبي، ولكن الجهاز الفني رأى الاعتذار عن خوض هذه التجربة خوفاً من تعرض أي لاعب للإصابة في هذه الفترة وصعوبة لحاقه بمباراة الظفرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news