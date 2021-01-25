الامارات | الفارس أحمد منصور ينتزع أهم شوط في «دوري الإمارات لونجين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس أحمد منصور ينتزع أهم شوط في «دوري الإمارات لونجين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الفارس أحمد منصور، بالجواد «استوريل دو فارداغ» من نادي الشارقة للفروسية، الشوط الثاني لفرسان المستوى الأول والفرسان الشباب، الذي أقيم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، ضمن الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي تألف من 11 شوطاً، وأقيمت على مدار يومين. وقال بيان صحافي: «شارك في الشوط الثاني 51 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة 11 فارساً دون خطأ».

وحاز المركزين الثاني والثالث فرسان فريق «زد سفن»، الفارس جاك رايان والفرس «جولي فان دي تنينبوت»، وزميلته الفارسة جورجيا تيم مع الفرس «زد سفن كارتينا».

وجرى الشوط الأول وهو مفتوح المشاركة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مساره بحواجز ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيه 55 فارساً وفارسة، وتألق الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، بالجواد «كريادور بيانكو» من مركز الإمارات للفروسية.

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