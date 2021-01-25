الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي
الفجيرة - النصر 17:15
اتحاد كلباء - بني ياس 20:00
أتلتيك بلباو - خيتافي 00:00
الدوري السعودي
الباطن - العين 16:30
التعاون - ضمك 16:40
الفيصلي - الهلال 19:15
الوحدة - الشباب 19:45
الدوري العماني
بهلاء - صحم 17:00
النصر - صحار 17:45
مسقط - الرستاق 19:45
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