اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي

الفجيرة - النصر 17:15

اتحاد كلباء - بني ياس 20:00

أتلتيك بلباو - خيتافي 00:00

الدوري السعودي

الباطن - العين 16:30

التعاون - ضمك 16:40

الفيصلي - الهلال 19:15

الوحدة - الشباب 19:45

الدوري العماني

بهلاء - صحم 17:00

النصر - صحار 17:45

مسقط - الرستاق 19:45

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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