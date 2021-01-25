الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقاء

التقى اللاعب الكرواتي ديان لوفرين مع الهولندي فيرغل فان دايك في دبي، وفقاً لما نشر على حسابه في «إنستغرام»، إذ يخوض لوفرين معسكراً تدريبياً مع زينيت الروسي حالياً في الدولة، بينما يؤدي لاعب ليفربول الإنجليزي برنامجه العلاجي في مجمع ناس الرياضي بدبي.

لاعب

يحاول مقربون من أعضاء مجلس إدارة النادي، الذي يصارع من أجل عدم الهبوط، شرح وجهة نظرهم لمدرب الفريق من أجل تغيير رأيه في لاعب مواطن والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تجديد

رصد أحد الأندية المنافسة على القمة مبالغ مالية مقدرة مقابل تجديد عقود عدد من لاعبيه الشباب (النجوم) تفادياً لانتقالهم إلى أندية أخرى، بعد تألقهم بشكل لافت.

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