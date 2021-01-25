شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على خسارة ليفربول أمام الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الإيجابيات التي خرج بها فريقه من الهزيمة أمام مضيفه مانشستر يونايتد 2-3 مساء الأحد، ليودع مبكرا مسابقة كأس إنجلترا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية، عقب انتهاء اللقاء: كان هناك العديد من الأمور الجيدة، وكذلك بعض الأخطاء المتعلقة بالأهداف، إذا أردت الفوز عليك أن تكون في قمة مستواك ولم نكن كذلك، بالنسبة للهدف الأول لم نوفر الحماية، أردنا الفوز بشدة، أمور كهذه لا يجب أن تحدث لكنها حدثت، كانت هناك العديد من الأخطاء عند تلقي الكرة.

وأضاف: يمكننا استخلاص بعض الأمور من هذه المباراة، نحاول التعلم من كل مباراة، إنها مباراة جيدة بالنسبة إلى مو صلاح، جيدة بالنسبة للثقة، كانت مباراة صعبة، أردنا الفوز بشدة لكن ما قدمناه الليلة لم يكن كافيا. وختم: إذا فزت بمباراة تكون هناك بعض السلبيات، إذا خسرت مباراة يحدث الأمر ذاته أيضا، لكني شاهدت كم أراد الشبان الفوز بحق، عانينا من مشاكل في الهجمات المرتدة، كانت مباراة تتمتع بالحدة، لكنها احتوت كذلك على الإيجابيات.