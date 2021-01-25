شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم.. فوز السويد وفرنسا والنرويج وتعادل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم لعب 8 مباريات ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد والتى تقام في مصر أهمها اليوم مباراة مصر وسلوفينيا والتى انتهت بالتعادل وصعود مصر لدور الثمانية ومباراة السويد وروسيا والتى انتهت بفوز السويد وصعود السويد لدور الثمانية، وكذلك مباراة فرنسا والبرتغال التي انتهت بفوز وصعود فرنسا ومباراة النرويج وايسلندا والتى انتهت بفوز وصعود النرويج.

وكانت نتائج مباريات اليوم كما يلي:

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم الأحد 24 يناير- مصر 2021

سويسرا 27 – الجزائر 24

تشيلي 28- المغرب 17

بيلاروسيا 30- مقدونيا الشمالية 26

النمسا 36- كوريا الجنوبية 29

مصر 25 = سلوفينيا 25

النرويج 35 – ايسلندا 33

فرنسا 32- البرتغال 23

السويد 34 – 20 روسيا