شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تصالح «صلاح» بعد ثنائية الشياطين الحمر.. وتواصل الهجوم على «ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت جماهير ليفربول، بأداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

«صلاح» سجل ثنائية، ولكن هدفي جناح الريدز، لم يكونا كافيين ليتأهل فريق حمر الميرسيسايد لدور الـ16، إذ تلقى هزيمة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن لقاءات دور الـ32.

وقال مشجع لفريق ليفربول: «فيرمينو اليوم بدأ جيدا جدا كما فعل محمد صلاح، ولكن ريس ويليامز والذي يراه البعض، فان دايك، ليس جاهزا بعد للعب لليفربول».

وأضاف أخر: «صلاح دائمًا يلعب بشكل أفضل بدون ماني، آمل أن يتفهم كلوب والجماهير ذلك قبل فوات الآوان».

وتابع مشجع ثالث: «سعيد لرؤية محمد صلاح يسجل هدفين، كان لديه فرصة ليحرز هاتريك».

ليفربول وصلاح