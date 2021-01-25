شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يودع مسعود أوزيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع النجم المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطنني وفريق الأرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، المنتقل حديثا لفريق فنربخشة التركي.

وقال «النني»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سأفتقدك كثيرا، لكنني أعلم بالتأكيد أن المسافة لن تؤثر أبدا على صداقتنا».

وأضاف: «لقد كنت دائما جيدا معي، وقد قدمت لك أفضل مساعدة في الهدف الأفضل في مسيرتك. حظاً سعيداً يا أخي. ونشر النني هدف الألماني الذي راوغ فيه أكثر من لاعب، وكان من صناعة المصري».

محمد النني ومسعود أوزيل