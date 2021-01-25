بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي.. الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، وذلك بعد تأهله بدور الثمانية في بطولة العالم المقامة حالياً في مصر.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" مساء اليوم الأحد: "أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان.

وأضاف الرئيس السيسي: "أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد قد نجح في تحقيق التعادل مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم "مصر 2021 "، والتي تستضيفها أرض المحروسة وتستمر الـ 31 من يناير الجاري .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده، لينتهي الشوط بتأخر منتخب مصر أمام سلوفينيا بنتيجة 12-8.

ومع بداية الشوط الثاني، انتفض منتخب مصر ليقدم أداءاً مميزاً ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 في الدقيقة 39، ونجح الفراعنة في تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

وقدم أبناء الفراعنة مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.