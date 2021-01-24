شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يعلن عودة جيمي فاردي للمستطيل الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إن المهاجم جيمي فاردي من المرجح أن يعود إلى الملاعب في وقت أسرع من المتوقع، بعد الخضوع لجراحة بسيطة لعلاج فتاق.

وكان «رودجرز» أكد مؤخرا أن «فاردي»، هداف ليستر برصيد 13 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ربما يغيب «عدة أسابيع» بعدما خضع اللاعب البالغ عمره 34 عاما لجراحةK لكن المدرب أبلغ الصحفيين عقب الفوز 3-1 على برينتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي، أنه سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام قبل أن يعود إلى الملعب، ثم سيحتاج عدة أيام ليصبح جاهزًا.

وأضاف:«لن يفقد الكثير من لياقته لأنها جراحة بسيطة، يمكننا التعامل بدونه في هذا الوقت، وهو سيكون جاهزًا ومستعدًا لاستكمال باقي منافسات الموسم».

وسيلعب ليستر أمام إيفرتون وليدز يونايتد وفولهام وولفرهامبتون واندرارز في الدوري في الأسابيع المقبلة قبل أن يستضيف ليفربول حامل اللقب في 13 فبراير، كما يواجه برايتون آند هوف ألبيون في الكأس في العاشر من الشهر المقبل.