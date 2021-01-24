شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكرر إنجاز «جيرارد» بعد قرابة 7 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، العديد من الأرقام بعدما سجل هدفى الريدز ضد مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشفت شبكة «أوبتا»، المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين على ملعب «أولد ترافورد»، معقل مان يونايتد، منذ الأسطورة ستيفن جيرارد عام 2014.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفا بقميص ليفربول في جميع البطولات بالموسم الجارى 2020-2021 بالتساوي مع هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، أعلى من أي لاعب اخر في الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول عبر نجمنا المصري محمد صلاح في الدقيقة 18 من عمر المباراة من خلال انفراد ليضع الكرة في المرمى بطريقة بارعة. ثم جاء الهدف الثاني للريدز عبر النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 58 من عمر المباراة.