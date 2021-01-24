شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لمنتخب مصر : تصحيح الأخطاء سر صعودنا لدور الثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روبيرتو بارندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، إنه لا يملك سوي التوجه بالشكر، للاعبي مصر، اللذين حققوا نتائج رائعة في البطولة ويكفي انهم حققو الفوز على أربعة فرق أوروبية، ولم يتلقوا الهزيمة سوى في مباراة واحدة.

وأضاف المدير الفني، أن سبب توتر لاعبي منتخب مصر في الشوط الأول أمام سلوفينيا، كان بسبب فارق الخبرات بين لاعبي المنتخب السلوفيني، ومنتخب مصر، بسبب قوة الدوريات المحلية في بلادهم.

وأشار المدير الفني إلى أن تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، في الشوط الثاني، كان السبب الرئيسي في تحقيق النتيجة الإيجابية أمام المنتخب السلوفيني.

وصعد المنتخب المصري، إلى دور الثمانية، بعدما تعادل مع نظيره السلوفيني 25/25 في المباراة التي جمعتهما الاثنين، في ختام مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها القاهرة.