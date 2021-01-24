شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة السادسة.. يد مصر ضمن الثمانية الكبار في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ منتخب مصر لكرة اليد الدور ربع النهائي لمونديال 2021 الذي تحتضنه مصر في القترة من 13 إلى 31 يناير، وذلك عقب التعادل مع المنتخب السلوفيني بنتيجة 24-24 في المباراة الختامية للدور الرئيسي.

وينتظرمنتخب مصر نهاية مباراة الاتحاد الروسي أمام السويد والتي ستحدد ترتيب المجموعة لمعرفة منافسه في ربع النهائي.

ويحمل التأهل لربع النهائي بكأس العالم الرقم 6 لمنتخب مصر، حيث سبق أن تواجد 5 مرات سابقة ضمن المنتخبات الثمانية الكبار للمونديال.

المرة الأولى كانت في نسخة 1995 في أيسلندا وتحقيق الفراعنة المركز السادس.

أما المناسبة الثانية فكانت في نسخة 1997 في اليابان وتحقيق منتخب مصر المركز السادس أيضا.

استمر تواجد الفراعنة ضمن الثمانية المبار للنسخة الثالثة على التوالي وحقق منتخبنا المركز السادس في نسخة 1999 بمصر.

الإنجاز الأكبر لمنتخب مصر كان في نسخة 2001 بفرنسا فلم يكتف أبناء النيل ببلوغ ربع النهائي بل تخطوا الدب الروسي وبلغوا نصف النهائي ونجحوا في حصد المركز الرابع.

استمر غياب المنتخب المصري عن التواجد ضمن الثمانية الكبار للمونديال حتى جاءت نسخة 2019 في الدنمارك وألمانيا، حيث حقق المنتخب المصري المركز الرابع في الدور الرئيسي، ومن ثم الحصول على المركز الثامن بعد الخسارة من إسبانيا في لقاء تحديد المراكز.

ويعود الفراعنة في النسخة الجارية التي تستضيفها مصر المحروسة للتواجد ضمن ثمانية منتخبات تنافس على اللقب ببلوغ ربع النهائي.