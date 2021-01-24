شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يشيد بأداء لاعبي منتخب مصر أمام سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إن المباراة كان بها ضغط عصبي رهيب على اللاعبين المصريين، لأنهم حاملين مسؤولية اسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف المهندس هشام نصر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن «لاعيبة المنتخب المصري كانوا مضغوطين جدت، لكن الحمد لله استطاعوا التماسك في الشوط الثاني وأنهم يحققوا المكسب».

وأوضح أن مصر ضمن أعظم 8 فرق في العالم لكرة اليد، لافتًا إلى أن المنتخب يسير خطوة بخطوة ولن يقصر في أداءه في الملعب.

وأشار إلى أن «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاعب كرة يد سابق ويشعر بكل كرة، والحمد لله كان وشه حلو علينا».