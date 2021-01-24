شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × ليفربول: تألق «صلاح» لا يكفي لإنقاذ الريدز مع لدغة «برونو» القاتلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا على ملعبه بنتيجة 3-2 على ليفربول في قمة مواجهات الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي، ليتعرض ليفربول للإقصاء من المسابقة العريقة على حساب غريمه التقليدي.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وتقدم بواسطة محمد صلاح بعد 18 دقيقة من البداية في هدف من صناعة البرازيلي فيرمينو.

وعدل أصحاب الأرض النتيجة سريعًا عن طريق مايسون جرينوود في الدقيقة 26 بهدف من صناعة ماركوس راشفورد.

وفي بداية الشوط الثاني منح راشفورد الشياطين الحمر المقدمة بعد 3 دقائق فقط من البداية في هدف من صناعة مايسون جرينوود، لكن صلاح بعد 10 دقائق بالضبط عدل النتيجة بتسجيله هدف ثان من صناعة فيرمينو مجددًا.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، منح البديل البرتغالي برونو فيرنانديز التقدم لأصحاب الأرض في وقت قاتل من خلال تنفيذ متقن للضربة الثابتة بشكل مباشر في مرمى الحارس البرازيلي أليسون.

رجل المباراة:

روبرتو فيرمينو قدم مردود رائع في المباراة، صنع هدفي الفريق وكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباراة (4)، منهم 3 فرص تهديفية محققة.

هل تعلم أن:

- ليفربول لم يتجاوز أبعد من الدور الخامس في كأس الإتحاد الإنجليزي خلال فترة تدريب كلوب للنادي، بداية من أكتوبر 2015.

- محمد صلاح هو ثاني لاعب من ليفربول يُسجل هدفًا في أولد ترافورد خلال آخر 4 أعوام منذ هدف آدم لالانا في الدوري.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

مانشستر يونايتد سيستقبل وست هام يونايتد في الدور الخامس من كأس الإتحاد، في حين يستمر سجل ليفربول السلبي في بطولات الكأس بوداعه لثاني مسابقات الكأس المحلية هذا الموسم، ليستمر فشل الفريق في التتويج بلقب إحدى بطولتي الكأس المحلييتين منذ عام 2012 (كأس رابطة المحترفين)

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برونو فرنانديز اشترك بتسجيل 25 هدف لمانشستر يونايتد في مختلف المسابقات هذا الموسم (29 مباراة، 16 هدفًا، 9 تمريرات حاسمة).

- محمد صلاح سجل 19 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، أكثر من سجل من لاعبِي أندية البريميرليج بالتساوي مع مهاجم توتنهام، هاري كين.

- ماركوس راشفورد سجل 4 أهداف في 5 مباريات ضد ليفربول في أولد ترافورد (بمختلف البطولات)، وهو أكثر خصم نجح المهاجم الإنجليزي التسجيل في مرماه.

- مايسون جرينوود (19 عام و115 يوم) هو أصغر لاعب لمانشستر يونايتد يُسجل هدفًا ضد ليفربول منذ واين روني في يناير 2005 (19 عام و83 يوم).