شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام «دودو» : انتظرونا علي منصة التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد هشام دودو، لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد، انه لم يتخيل للحظة واحدة، أن يبتعد الفراعنة عن الثمانية الكبار لبطولة كأس العالم.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد لدور الثمانية لكأس العالم لكرة اليد، بعدما تعادل مع سلوفينيا 25/25 في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، في ختام الدور الثاني لكأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها القاهرة.

وقال «دودو»: «انتظرونا على منصة التتويج، فلن نترك تلك الفرصة الغالية تفلت من بين أيدينا، وسنسعي بقوة للتواجد في المباراة النهائية».