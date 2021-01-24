رومارينهو يرفض خسارة الاتحاد ويعادل النصر في الرمق الأخير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطفأ البرازيلي رومارينهو مهاجم فريق الاتحاد فرحة لاعبي فريق النصر بعد إدراك هدف التعديل لفريقه في الرمق الأخير من زمن المباراة بكرة ماكرة وضعها على يمين الحارس النصراوي برادلي جونز (93) بعد أن تقدم للنصر خالد الغنام في الدقيقة (63)، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي شهدها استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. لماذا فرط النصر؟ التراجع الملحوظ بعد تسجيل الهدف النصراوي.

الأخطاء الدفاعية وغياب التركيز في الدقائق الأخيرة.

خروج عبدالعزيز الصليهم وعبدالرحمن العبيد للإصابة.

عدم جدوى اللاعب البديل.

الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق.

التفريط في الفرص العديدة التي سنحت له بالشوط الأول وعدم استغلال اندفاع لاعبي الاتحاد. كيف عاد الاتحاد؟ التغييرات المؤثرة التي دفع بها كاريلي في الشوط الثاني.

السيطرة على خط المنتصف واستغلال تراجع النصر بعد الهدف.

الزيادة العددية للاعبي الاتحاد في الشوط الثاني.

المهارة الفنية للمهاجم رومارينهو الذي أدرك هدف التعديل.

إشراك بريجوفتش منح رومارينهو حرية التحرك خلف المهاجمين.

براعة الحارس البرازيلي جروهي الذي تصدى للعديد من الهجمات النصراوية على مدار الشوطين. نجوم الفريقين: الاتحاد : رومارينهو النصر : خالد الغنام صلوي يلغي هدفا اتحاديا ألغى حكم المباراة خالد صلوي هدفا اتحاديا في شوط المباراة الثاني سجله اللاعب البديل عبدالعزيز البيشي بعد الرجوع لتقنية الفيديو نتيجة تداخل البرازيلي رومارينهو في عرضية فهد المولد.

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