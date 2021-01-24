الرائد يكسر حاجز التعثر بعد 10 جولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسر فريق الرائد حاجز التعثرات وحقق فوزه الثالث هذا الموسم بعد التعثر في الجولات العشر الماضية، منتزعا فوزا مستحقا أمام مستضيفه الفتح على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجوله الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث جاءت الأفضلية للضيف الرائد مع مطلع اللقاء ترجمه بهدف التقدم عن طريق الكاميروني أرنود جوم من نقطة الجزاء21، وأهدر الفريق عددا من الفرص السهلة أمام مرمى الفتح الذي غاب عن هذا الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تغير حال الفتح واندفع بغية التعديل، ولكن العشوائية وتباعد الخطوط أجهضا كل المحاولات الفتحاوية، ليعزز محمد السهلي تقدم فريقه بإضافة هدف الأمان 94، ليصل بذلك للنقطة 17، بينما ظل الفتح على رصيده السابق بـ18 نقطة.

أبها والقادسية

انتزع فريق القادسية نقطة ثمينة خارج أرضه أمام مستضيفه فريق أبها في اللقاء الذي احتضنه استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بعد أن أدرك التعديل في شوط المباراة الثاني إثر تخلفه بالشوط الأول بهدفين دون رد.

وافتتح خليفة الدوسري التسجيل للقادسية تم الغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليستلم صاحب الأرض زمام المباراة ويفتتح التسجيل عن طريق صالح العمري من تسديدة من خارج المنطقة 20 قبل أن يضيف المغربي سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وانتفض القادسية في الشوط الثاني وقلص حسن العمري النتيجة من نقطة الجزاء 51، قبل أن يدرك كارلوس أندريا هدف التعديل للقادسية 58، ليعود أبها ليضيف هدفاً ثالثا عن طريق السويدي كارلوس ستراندبيرج 78 ولكن غرفة الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل، ليعود نفس اللاعب ويهدر هدفا آخر من نقطة الجزاء 89 بعد أن تمكن فيصل مسرحي من التصدي لها.