الحربي يتصدر أكثر الحكام صرامة والخضير في الجزائيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر الحكم عبدالله الحربي، نسبيا، قائمة حكام الموسم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في إخراج البطاقات بنسبة 6.2 بطاقات في كل مباراة، بواقع 29 بطاقة صفراء و4 حمراوات في 6 مباريات قادها. وجاء الحكم فيصل البلوي ثانيا بنسبة 6.2 بطاقات، بواقع 65 بطاقة صفراء و8 حمراوات في 12 لقاء قادها، ثم الحكم محمد الهويش بنسبة 4.6 بطاقات لكل مباراة وبواقع 40 صفراء و3 حمراوات في 10 مباريات. الحكام الأكثر قيادة للمباريات: فيصل البلوي: 12 لقاء ماجد الشمراني: 11 لقاء محمد الهويش: 10 لقاءات سلطان الحربي: 10 مباريات تركي الخضير: 9 لقاءات شكري الحنفوش: 9 لقاءات خالد الطريس: 8 لقاءات احتساب ركلات الجزاء: تركي الخضير: 8 ركلات جزاء فيصل البلوي : 8 ركلات جزاء شكري الحنفوش: 7 ركلات جزاء خالد سلوي: 6 ركلات جزاء البطاقات الحمراء: فيصل البلوي: 5 بطاقات في 12 مباراة عبدالله الحربي: 4 بطاقات في 4 مباريات محمد الهويش: 3 بطاقات في 10 مباريات البطاقات الصفراء: فيصل البلوي: 65 بطاقة ماجد الشمراني: 45 بطاقة محمد الهويش: 40 بطاقة أكثر الحكام احتسابا للأخطاء: محمد الهويش: 338 خطأ فيصل البلوي: 323 ماجد الشمراني: 317 أكثر الحكام احتسابا للتسلل: فيصل البلوي: 43 مرة ماجد الشمراني: 33 مرة محمد الهويش: 32 مرة

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