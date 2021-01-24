تأجيل انطلاق سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

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وبناء على ذلك تقرر تأجيل إقامة السباق الذي كان مقررا له أن يقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، ليقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، على أن تنطلق سباقات هذا الموسم بسباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس المقبل.وجاء ذلك بعد أن تم نقل السباق الافتتاحي التقليدي والمقرر إقامته في أستراليا من مارس إلى نوفمبر، وتأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، «نتطلع قدما لانطلاق أول سباق للجائزة الكبرى في الفورمولا 1 في المملكة، على الرغم من ترقب الجميع لهذا الحدث الكبير».
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