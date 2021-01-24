شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهزم التشي بغياب ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز برشلونة على مضيفه التشي 2-صفر الأحد في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الموقوف ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتألق الهولندي فرينكي دي يونج في المباراة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 39، وأهدى البديل ريكي بويج كرة الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة، وعاد للمركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

وأشاد الهولندي كومان بالفوز وقال بعد المباراة «الفريق في حالة جيدة، فزنا في آخر 5 مباريات خارج ملعبنا وهذا أمر جيد، ورغم الجدول المزدحم، كنا مركزين، ولا يوجد أي شكوك عندما تكون الكرة معنا، ومع امتلاكنا للكرة خلقنا خطراً كبيراً على منافسنا».

وعن هدف الشاب ريكي بويج الأول له هذا الموسم، قال«يجب أن يكون الأمر كذلك لكل اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق. عليهم استغلال فرصهم وإثبات إمكانياتهم».