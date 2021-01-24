شكرا لقرائتكم خبر عن داوود بديل الزهرة في تشكيلة منتخب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

استدعى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، لاعب النفط، محمد داوود، للانضمام لقائمة المنتخب الذي سيواجه نظيره الكويتي ودياً يوم الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي.

وأوضح المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، هشام محمد في بيان، أن داوود حل بديلاً لعلاء الزهرة، الذي أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابةٍ بتمزق عضلي من الدرجة الثانية، بعد أن تجددت إصابته، خلال مباراة فريقه الزوراء أمام السماوة.

يذكر أن علاء الزهرة يغيب للمرة الثالثة توالياً عن تشكيلة المنتخب العراقي في مبارياته الودية، الأولى بسبب تعرضه للإصابة بفيروس «كورونا»، والثانية والثالثة فكانتا بسبب الإصابة.

ويأتي استدعاء محمد داوود بعد أن تألق مع فريقه النفط هذا الموسم وسجل له العديد من الأهداف الحاسمة.