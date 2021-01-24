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داوود بديل الزهرة في تشكيلة منتخب العراق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
استدعى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، لاعب النفط، محمد داوود، للانضمام لقائمة المنتخب الذي سيواجه نظيره الكويتي ودياً يوم الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي.
وأوضح المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، هشام محمد في بيان، أن داوود حل بديلاً لعلاء الزهرة، الذي أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابةٍ بتمزق عضلي من الدرجة الثانية، بعد أن تجددت إصابته، خلال مباراة فريقه الزوراء أمام السماوة.
يذكر أن علاء الزهرة يغيب للمرة الثالثة توالياً عن تشكيلة المنتخب العراقي في مبارياته الودية، الأولى بسبب تعرضه للإصابة بفيروس «»، والثانية والثالثة فكانتا بسبب الإصابة.
ويأتي استدعاء محمد داوود بعد أن تألق مع فريقه النفط هذا الموسم وسجل له العديد من الأهداف الحاسمة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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