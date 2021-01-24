رغم تألق صلاح.. مانشستر يونايتد يُقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثية في مباراة مجنونة

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزًا مثيرًا على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينها مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وتألق النجم العربي المصري محمد صلاح وسجل هدفين للريدز في المباراة، لكن رجال الشياطين الحمر كانوا الأكثر فاعلية بتسجيل 3 أهداف في مرمى الغريم التقليدي.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسكو بيكر، ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون، تياجو، فينالدوم، ميلنر، كورتس جونز، محمد صلاح، فيرمينو.

ودخاض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من: هندرسون، وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجوير، لوك شاو، سكوت ماكتومناي، فان دي بيك، بول بوجبا، ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد، ايدنسون كافاني.

تقدم محمد صلاح لصالح ليفربول في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد بينية رائعة من فيرمينو ضربة خط الدفاع وعلقها صلاح في المرمى أثناء محاولة هندرسون الخروج من مرماه للتعامل مع الكرة.

وتعادل جرينوود لصالح مانشستر يونايتد سريعًا في الدقيقة 26 بعدما استقبل عرضية رائعة من أقصى اليسار خلف خط الدفاع ليسددها الانجليزي الصاعد بشكل رائع أرضية تجاه القائم الأيسر البعيد وتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 48 بعدما استغل خطأ ريس ويليامز لاعب ليفربول الشاب واستلم الكره من خلفه لينفرد بأليسون ويسدد الكرة أرضية تجاه القائم البعيد ولم ينجح أليسون في التعامل معها.

وتمكن محمد صلاح مجددًا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه ليتعادل في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد خطأ من مانشستر يونايتد في عملية البناء ليقطع ميلنر الكرة، ويلعبها لفيرينيو الذي قرر أن يردها له لكن الانجليزي الدولي قام بالتمويه وتركها لزميله المصري الذي أنهى العمل بشكل رائع بين قدمي الحارس.

وتمكن برونو فرنانديز من التقدم من جديد لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 78 من عمر المباراة من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء صوبها رائعة تجاه القائم الأيمن لتسكن في شباك أليسون.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد وسينتظر القرعة التي ستحدد المنافس القادم.