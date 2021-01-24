بعد انتفاضة قوية في الشوط الثاني.. مصر تتعادل مع سلوفينيا 25 / 25 وتتأهل لربع نهائي مونديال اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد في تحقيق التعادل مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم "مصر 2021 "، والتي تستضيفها أرض المحروسة وتستمر الـ 31 من يناير الجاري .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده، لينتهي الشوط بتأخر منتخب مصر أمام سلوفينيا بنتيجة 12-8.

ومع بداية الشوط الثاني، انتفض منتخب مصر ليقدم أداءاً مميزاً ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 في الدقيقة 39، ونجح الفراعنة في تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

وقدم أبناء الفراعنة مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.