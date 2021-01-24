الإثارة تتواصل في كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف ثاني.. و محمد صلاح يعادل النتيجة لـ ليفربول في مباراة مجنونة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بهدف ثاني، قبل أن يدرك "الريدز" التعادل سريعاً عن طريق محمد صلاح، لتصبح النتيجة 2-2، وذلك خلال المباراة المقامة حالياً على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد الثاني ماركوس راشفورد في الدقيقة 48 من تمريرة ماسون جرينوود.

وتعادل ليفربول سريعاً عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 58 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة حتى الآن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان صلاح قد تقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد بينية رائعة من زميله فيرمينو ضرب بها خط دفاع الشياطين الحمر ليعلقها صلاح في المرمى أثناء محاولة هندرسون الخروج من مرماه للتعامل مع الكرة.

وتعادل جرينوود لصالح مانشستر يونايتد سريعًا في الدقيقة 26 بعدما استقبل عرضية رائعة من أقصى اليسار خلف خط الدفاع ليسددها الانجليزي الصاعد بشكل رائع أرضية تجاه القائم الأيسر البعيد وتسكن الشباك.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسكو بيكر، ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون، تياجو، فينالدوم، ميلنر، كورتس جونز، محمد صلاح، فيرمينو.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

هندرسون، وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجوير، لوك شاو، سكوت ماكتومناي، فان دي بيك، بول بوجبا، ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد، ايدنسون كافاني.