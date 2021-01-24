قمة كأس إنجلترا تشتعل.. صلاح يتقدم لـ ليفربول.. ومانشستر يونايتد يرد بالتعادل سريعاً

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النجم العربي المصري محمد صلاح في إحراز هدف التقدم لفريق ليفربول، قبل أن يدرك مانشستر يونايتد هدف التعادل عن طريق جرينوود، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "أولد ترافود" ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الانجليزي.

وتمكن صلاح في إحراز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد بينية رائعة من زميله فيرمينو ضرب بها خط دفاع الشياطين الحمر ليعلقها صلاح في المرمى أثناء محاولة هندرسون الخروج من مرماه للتعامل مع الكرة.

وتعادل جرينوود لصالح مانشستر يونايتد سريعًا في الدقيقة 26 بعدما استقبل عرضية رائعة من أقصى اليسار خلف خط الدفاع ليسددها الانجليزي الصاعد بشكل رائع أرضية تجاه القائم الأيسر البعيد وتسكن الشباك.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسكو بيكر، ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون، تياجو، فينالدوم، ميلنر، كورتس جونز، محمد صلاح، فيرمينو.

ودحل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من: هندرسون، وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجوير، لوك شاو، سكوت ماكتومناي، فان دي بيك، بول بوجبا، ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد، ايدنسون كافاني.