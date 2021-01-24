باتشيكو قريب من الرحيل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني للزمالك، جايمي باتشيكو، على رأس المرشحين لتدريب فريق "داليان بروداليان برو" الصيني، حيث يتم المفاضلة بينه وبين أكثر من مدرب آخر في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "O Jogo" البرتغالية أن إدارة نادي داليان تفاضل بين باتشيكو ورافائيل بينييز، المدير الفني السابق لليفربول وتشيلسي، وكيكي سيتين مدرب برشلونة السابق، من أجل تدريب الفريق.

وتأتي رغبة إدارة نادي داليان في ترشيح باتشيكو نظرًا لخبرته في الدوري الصيني، حيث سبق له تدريب فريقي بكين جوان وتيانجين تيدا الصينيين.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للزمالك مواصلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم الأحد، بدون راحة، استعداداً لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وأمس السبت، تعادل الزمالك سلبياً مع أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان بعد التعادل إلى 8 نقاط في المركز الثامن.