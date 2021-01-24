صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وفوز الأهلي.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب : ضياء السقا

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام أسوان، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على المقاولون العرب 3-2 في مباراة مثيرة في الجولة ذاتها، لينفرد الأحمر بالصدارة ب20 نقطة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع أسوان:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 20 نقطة.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

5- المصري في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

8- إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

9- سموحة في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

10- البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

12- الاتحاد السكندري في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

16- المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

18 الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

قائمة الهدافين

وفيما يلي تيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام أسوان:

1- محمد شريف لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

2- محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

3- رمضان صبحي لاعب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

4- حسام حسن لاعب سموحة برصيد 4 أهداف.

5- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 4 أهداف.

6- يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

7- وليد سليمان لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

8- والتر بواليا لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

9- إمام عاشور لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

10- عمر كمال لاعب المصري برصيد 3 أهداف.

11- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.

12- أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 3 أهداف.