شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينشر صورة مع والدته ومشجعو جالطة سراى يطالبونه بالقدوم للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر مصطفى محمد خلال أحدث ظهور له في صورة مع والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث وصفها فيها بوردته وكل دنياه، مثلما كتب في تعليقه على الصورة، وما إن نشر الصورة حتى جاءت تعليقات له باللغة الإنجليزى من متابعين بدا عليهم تشجيع فريق جالطة سراى، حيث كتبوا رسائل له ينادونه فيها باللعب للفريق التركى، فيما كتب آخرون أهلاً بك في جالطة سراى.



متابعيه من الدورى التركى ينادوه بالقدوم إلى جالتا سراى

من ناحية أخرى أكد آدم وطنى، وكيل أعمال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائى دورى الأبطال أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضي، مع الأنباء القوية التى ترددت حول إمكانية إلغاء الأولمبياد.

وقال وكيل مصطفى محمد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف فى الوقت الحالى، خاصة بعد الإيقاف الأفريقى وإمكانية إلغاء الأولمبياد، الأمر الذى سيؤدى لتقليل فرص احترافه فى المستقبل نظرًا لعدم تلقيه عرضًا مغريًا من خلال مشاركاته المحلية فقط.

وأضاف آدم وطنى أن المبالغ المالية المعروضة على الزمالك حاليًا نظير رحيل مصطفى محمد لن تتكرر، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة الأفريقية، وعدم الظهور فى الأولمبياد قائلاً: "أعتقد الآن هو الوقت المناسب للزمالك لبيع مصطفى محمد".

وقدمت إدارة نادى الزمالك التماسا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد، واستند الزمالك فى التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللى التشادى فى دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس فى اللحظة الأخيرة.



مشجعين آخرين يرحبوا بقدومه للفريق التركى

ويغيب مصطفى محمد بناءً على تلك العقوبة عن 4 مواجهات فى دور المجموعات، وهى مولودية الجزائر المقرر لها 12 أو 13 فبراير، وتونجيث السنغالى المقرر لها 23 فبراير، والترجى التونسى فى تونس يوم 5 أو 6 مارس، والترجى فى القاهرة المقرر لها 16 مارس.

وكان مصطفى محمد قد اشتبك مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب انتهاء نهائى أفريقيا، والذى شهد أحداثا مؤسفة أظهر خلالها الحكم الجزائرى مصطفى غربال الكارت الأحمر لهما وكتب فى تقريره ما دار مما جعل الكاف يصدر عقوبة بالإيقاف لكلا منهما أربع مباريات.



مصطفى محمد ووالدته

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عن وقوع نادى الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم أندية الترجى ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2021 فى 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهى بالجولة السادسة فى 10 أبريل 2021