شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب اليد: أكملت المباراة بخلع فى الإصبع وموتنا نفسنا على التأهل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن لاعبى المنتخب قاتلوا من أجل تحقيق التأهل لربع النهائى بعد التعادل مع منتخب سلوفينيا 25 /25، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد.

وقال على زين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الحمد لله الماتش النهاردة كان مهم جدا وكان لازم نموّت نفسنا علشان التأهل، وأظن الناس كلها شافت ده وكنا أقرب للفوز بس الحمد لله".

وأضاف على زين، "كل مرة بنقول نقفل الصفحة ولكن النهاردة هنفرح شوية وهنبدأ نركز بكرة فى الماتش القادم مهما كان المنافس إن شاء الله هنفوز، وإحنا طمعنا الناس فى البطولة ونسعى للوصول لمكانة الناس مش هتتخيلها، وحتى الآن سنواجه بطل العالم الدنمارك ونسعى للتأهل من خلاله".

وعن إصابته قال على زين، "عندى خلع فى الإصبع وأعتقد أن أى حد مكانى كان هيتحمل ويلعب علشان خاطر مصر وإن شاء الله نبسط الناس ونفرحهم".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفينى بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثانى وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائى لبطولة العالم.