شكرا لقرائتكم خبر عن سجدة وفرحة هستيرية.. الفراعنة يحتفلون بالتأهل لربع نهائي مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو منتخب مصر لكرة اليد فى فرحة هستيرية بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى والتأهل لربع نهائي المونديال.

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذى ظهر بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة بالمباراة في الدقيقة 40.

ونجح الفراعنة في تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.