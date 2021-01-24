شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر 2021" تريند على تويتر بعد تأهل فراعنة اليد لربع نهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بآلاف التغريدات، تفاعل المصريين مع هاشتاج "مصر 2021"، بعد تأهل منتخب مصر الأول لكرة اليد لربع نهائي مونديال اليد، عقب تعادله مع نظيره السلوفيني، بنتيجة 25 / 25، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021".





وفي هذا الصدد، هنأ عدد من مشاهير الفن والرياضة، منتخب مصر الأول لكرة اليد لتأهله لربع نهائي مونديال اليد، حيث قال الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "ألف مبروك يا أبطال الصعود. التواجد بين الثمانية الكبا بالعزيمة عوضتم فارق الشوط الأول. رجالة شرفونا".





من جانبه، هنأ النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزى، منتخب مصر الأول لكرة اليد، قائلا: "ألف مبروك للأبطال التأهل لربع النهائي. الحمد لله".





فيما قال الإعلامي أحمد شوبير عبر تويتر: "ياساتر ماتش عصيب وصعب الحمد لله علي الصعود رغم التعادل اللي جاي أصعب بس رجالتنا قدها وقدود مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد"، وأضاف: " المستحيل عمره ما كان مصري ابطال اليد مبروك مبروك ان شاء الله اللي جاي أمجاد"، بينما قال الإعلامي إبراهيم فايق :"اللهم لك الحمدلله.. مبروك لمصر مبروك لرجالة اليد".









وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد، مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 "، و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .





وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني، وقدم أداءا مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة، فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.